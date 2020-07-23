Трамп заявил, что готов быть первым, кому в США введут вакцину от коронавируса

Трампу был задан вопрос о том, готов ли он быть «одним из первых, кому введут вакцину». «Вы знаете, как это бывает. Если я буду первым, все скажут: «Он такой эгоист, что захотел получить вакцину первым», — ответил президент США.

По его словам, другие признают, что это был бы «очень смелый поступок». «Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому ее введут», — добавил Трамп.

Президент США ранее заявлял, что американские специалисты, возможно, создадут вакцину от нового коронавируса задолго до конца текущего года. В интервью Fox News он также отметил важность создания препаратов, которые могли бы помочь тем, кто уже был инфицирован.(ТАСС)