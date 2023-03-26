Экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Уэйко (штат Техас) подчеркнул, что это именно он начал поставку вооружений Украине.

«Я дал им сотни и сотни Javelin (противотанковые ракетные комплексы)», — сказал он. Трамп добавил, что его предшественник Барак Обама направлял Киеву лишь «подушки», имея в виду нелетальное снаряжение.

Политик также повторил свое обещание урегулировать конфликт в Украине за 24 часа, если вновь будет избран президентом в 2024 году. «Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа», — отметил он.

Ранее Трамп уже заявлял, что урегулирует конфликт в Украине в короткие сроки в случае переизбрания, но ни разу не уточнял, как именно намерен этого добиться.(ТАСС)