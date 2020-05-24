Трамп: «Я могу целый день говорить о слабых сторонах Байдена»

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что у бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который является его наиболее вероятным соперником на предстоящих в ноябре выборах главы государства, очень плохая память и нет никаких положительных качеств.

В интервью журналистке Шерил Аткиссон, фрагмент которого опубликован в субботу в ее Twitter, на вопрос о том, какие у Байдена есть преимущества, Трамп ответил: «Я бы сказал, что это опыт. Но на самом деле у него нет опыта, потому что, как я думаю, он не помнит, что делал вчера. Какой может быть опыт?».

По утверждению Трампа, Байдена «никогда не считали умным человеком».

«О слабых сторонах Байдена я могу говорить целый день», — добавил он.