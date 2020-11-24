Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, отказался отвечать на вопросы журналистов. Об этом пишет РИА «Новости».

Выступление Трампа длилось меньше минуты: он поздравил американцев с ростом индекса DJIA и отметил успехи с вакциной против коронавируса.

За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания, Мичиган и Невада — подтвердили победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.