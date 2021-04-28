Трамп возобновит митинги в свою поддержку

Бывший президент США Дональд Трамп возобновит митинги своих сторонников. Об этом сообщил телеканал CNN.

Речь идет о мероприятиях, которые проводились под лозунгом Make America Great Again («Сделать Америку снова великой»). Они были популярны в 2016 году, когда Трамп осуществлял свою предвыборную кампанию. По информации телеканала, новые митинги ожидаются в мае.

«Это определенно будет по-другому с точки зрения организации, но мы по-настоящему преуспели в планировании этих митингов в 2020 году, поэтому мы, возможно, вновь обратимся к тем же подрядчикам», — сообщил источник.

Ранее Трамп заявлял о своем серьезном намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году. (