Трамп: Вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа

Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины от нового коронавируса, и заверил, что вакцинация в США начнется менее чем через 24 часа. Как передает ТАСС, об этом говорится в видеообращении американского лидера, размещенном на его странице в Twitter.

«Сегодня наша страна добилась медицинского чуда. Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев. Это одно из величайших научных достижений в истории», — утверждается в видеообращении. «Я рад сообщить, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило вакцину Pfizer», — отметил Трамп.

«В партнерстве с FedEx и UPS (почтовые компании — ред.) мы уже начали поставки вакцины во все штаты и по всем адресам в стране. Первая вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа», — добавил президент.