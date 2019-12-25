Трамп в Рождество призвал американцев воспитывать в себе культуру понимания и уважения

Президент США Дональд Трамп в среду поздравил сограждан с Рождеством, призвал их воспитывать в себе культуру понимания и уважения.

«Несмотря на то что вызовы, стоящие перед нашей страной, велики, узы, объединяющие нас как американцев, гораздо прочнее. Вместе мы должны стремиться воспитывать культуру более глубокого понимания и уважения — черты, которые ставятся в пример в учении Христа», — говорится в рождественском обращении главы вашингтонской администрации и его супруги Меланьи, распространенном пресс-службой Белого дома.

Особое внимание в своем послании президент и первая леди уделили американским военнослужащим. «Мы должны сделать паузу, чтобы воздать должное смелым мужчинам и женщинам из наших Вооруженных сил, которые продолжают сражаться за наши заветные свободы. Как главнокомандующий я приветствую их службу и благодарю членов их семей за общую жертву в этой благородной миссии, особенно в праздничные дни», — отмечается в обращении.(ТАСС)

| 2019-12-25T20:41:58+00:00 25 декабря 2019, 23:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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