Трамп снял запрет на выделение помощи Боливии в 2020 финансовом году

 Президент США Дональд Трамп заявил, что снимает запрет на предоставление помощи Боливии в 2020 финансовом году, говорится в меморандуме, опубликованном пресс-службой Белого дома.
«Настоящим я объявляю, что предоставление Соединенными Штатами помощи Боливии в 2020 финансовом году жизненно важно для национальных интересов США», — говорится в документе.
Бывший президент Боливии Эво Моралес, которого неоднократно критиковали власти США, покинул свой пост и страну под давлением военных после того, как оппозиция заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает ее на этом посту.(РИА Новости)
| 2020-01-07T09:35:58+00:00 7 января 2020, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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