Трамп снял запрет на выделение помощи Боливии в 2020 финансовом году

Президент США Дональд Трамп заявил, что снимает запрет на предоставление помощи Боливии в 2020 финансовом году, говорится в меморандуме, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Настоящим я объявляю, что предоставление Соединенными Штатами помощи Боливии в 2020 финансовом году жизненно важно для национальных интересов США», — говорится в документе.

Бывший президент Боливии Эво Моралес, которого неоднократно критиковали власти США, покинул свой пост и страну под давлением военных после того, как оппозиция заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает ее на этом посту.(РИА Новости)