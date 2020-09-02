Трамп считает, что Байден принимает стимулирующие препараты

Президент США Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах демократ Джо Байден, возможно, принимает стимулирующие препараты, и предложил вместе пройти соответствующий тест.
«Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд… И он, и я должны пройти тест на препараты», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос ведущей, почему он подозревает своего соперника в употреблении каких-то препаратов, президент пояснил, что видит разницу между тем, как Байден ведет себя сейчас, и тем, как он вел себя во время дебатов несколько месяцев назад. По мнению Трампа, во время дебатов Байден выглядел слабо.
Байдену в настоящее время 77 лет, Трампу — 74. В случае избрания оба политика поставят рекорд по возрасту вступления в должность главы государства.