Трамп считает, что Байден принимает стимулирующие препараты

«Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд… И он, и я должны пройти тест на препараты», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос ведущей, почему он подозревает своего соперника в употреблении каких-то препаратов, президент пояснил, что видит разницу между тем, как Байден ведет себя сейчас, и тем, как он вел себя во время дебатов несколько месяцев назад. По мнению Трампа, во время дебатов Байден выглядел слабо.