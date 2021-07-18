Бывший президент США Дональд Трамп считает, что снижение темпов вакцинации в стране объясняется недоверием американцев к администрации действующего лидера Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении Трампа, распространенном в воскресенье.

«Джо Байден неустанно говорил о том, каких успехов его администрация добилась в распространении вакцин, которые были разработаны в рамках операции «Невероятная скорость» (Operation Warp Speed), проще говоря администрацией Трампа», — отметил экс-президент. Весной Байден поставил цель добиться того, чтобы к Дню независимости США (4 июля) были привиты хотя бы одной дозой препаратов 70% американцев, однако этого не удалось достичь.

«Его [Байдена] дела обстоят далеко не лучшим образом, — подчеркнул Трамп. — Он сильно отстает от графика, и люди отказываются прививаться потому, что не доверяют его администрации, не доверяют результатам выборов и уж точно не доверяют лживым СМИ, которые отказываются говорить правду».