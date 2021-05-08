Трамп рассматривает возможность создания президентской библиотеки

Экс-президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность создания своей президентской библиотеки в штате Флорида. Как переда ТАСС, об этом говорится в опубликованной в субботу статье в печатной версии газеты The Washington Post, которая побеседовала с представителями ближайшего окружения 45-го американского лидера.

По их словам, бывший глава государства был не особо заинтересован в обсуждении планов создания библиотеки, где должны храниться документы времен его пребывания в Белом доме. Этой традиции следовали многие предшественники Трампа на протяжении нескольких десятков лет. Как полагают в ближайшем окружении республиканца, он, возможно, опасается, что разговоры о создании библиотеки станут сигналом того, что он не будет баллотироваться в 2024 году на пост президента. Тем не менее Трамп рассматривал возможность приобрести земельный участок для проекта во Флориде.

Республиканец в частных разговорах заявляет о планах баллотироваться в президенты в 2024 году. Он подвергает критике политику администрации нынешнего американского лидера демократа Джо Байдена, подчеркивая его «низкие рейтинги» популярности среди американцев. Трамп называет действующего президента «бедствием». «Джо не главный, все знают, что это Камала», — приводят собеседники газеты слова Трампа, который говорит о вице-президенте Камале Харрис. Один из советников бывшего президента рассказал изданию, что тот не намерен официально объявлять о решении вновь побороться за пост главы государства до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в конце следующего года