Трамп рассматривает варианты ответа на иранский ракетный удар

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты ответа на иранский ракетный удар по базам с американцами, сообщает в среду телеканал Fox News.
Ранее Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности в Белом доме, однако по итогам этого не последовало никаких официальных заявлений.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.(РИА Новости)
| 2020-01-08T06:47:33+00:00 8 января 2020, 06:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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