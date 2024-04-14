МИД России опубликовал официальное заявление в связи ударом Ирана по Израилю, который был нанесен в ночь на воскресенье с использованием почти 300 дронов и ракет.

В комментарии российское внешнеполитическое ведомство выразило «озабоченность» случившимся и отказалось осудить иранскую атаку, назвав ее соответствующей Уставу ООН.

«По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела Посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила», — цитирует РБК заявление МИД РФ.

Ведомство также подчеркивает, что Россия неоднократно предупреждала о «неурегулированности многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта». Эти кризисы «подогреваются безответственными провокационными действиями», заявил МИД. (moscowtimes.ru)