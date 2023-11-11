Король Иордании Абдалла II потребовал от международного сообщества осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление, передает ТАСС.

«Мир должен осудить израильскую агрессию в Газе как военное преступление, — заявил он на совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа. — Мы не можем молчать о катастрофических условиях, в которых находятся беззащитные жители в Газе, и требуем скорейшего открытия гуманитарных коридоров». По словам короля, «недопустимо отказывать гражданскому населению в продовольствии, лишать его воды, электричества, лекарств».

Иорданский монарх призвал к созданию международной коалиции «с тем, чтобы добиться прекращения огня, не допустить перемещения населения и начать серьезный мирный процесс».

«Если эта бесчеловечная война не будет остановлена, то в регионе может произойти крупное столкновение, его последствия повлияют на стабильность и безопасность во всем мире», — предупредил Абдалла II.