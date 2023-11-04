Арабские страны требуют немедленного прекращения военных действий в секторе Газа и проведения масштабной гуманитарной операции по спасению пострадавшего населения. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади на совместной пресс-конференции в Аммане с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Египта Самехом Шукри.

«Война в Газе не принесет мира Израилю, ее продолжение приведет к катастрофе на Ближнем Востоке», — подчеркнул вице-премьер, слова которого приводит телеканал Al Mamlaka, передает ТАСС.