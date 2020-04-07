Трамп рассказал, как США будут строить взаимодействие с Китаем

Соединенные Штаты будут выстраивать дальнейшее взаимодействие с Китаем исходя из того, как Пекин выполняет договоренности первого этапа двусторонней торговой сделки с Вашингтоном. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

«Мы только что подписали торговую сделку. Это, вероятно, крупнейшая из когда-либо заключавшихся сделок. Надеюсь, они (власти КНР) будут соблюдать эту торговую сделку. Если они не будут соблюдать эту торговую сделку, то я вам дам другой ответ», — подчеркнул американский лидер, комментируя просьбу сообщить, настроены ли США на сотрудничество с Китаем на фоне пандемии, вызванной распространением коронавируса.

Глава американской администрации подтвердил, что рассчитывает на выполнение КНР достигнутых торговых договоренностей. «Я считаю, что они будут [выполнять условия договоренности]. Они направят миллиарды долларов на сельское хозяйство, миллиарды долларов на многое другое. А раньше Китай никогда не тратил деньги в нашей стране, тратили мы, у нас годы был дефицит в торговле с Китаем, достигающий $400-500 млрд. У нас были крупнейшие в мире дефициты [в торговле] с Китаем. Теперь же Китай согласился тратить <…> многие миллиарды долларов в нашей стране, и значительная часть пойдет фермерам и в промышленность», — сказал Трамп.

«Отвечу вам (на вопрос о сотрудничестве с Китаем) через несколько месяцев. Хочу увидеть, какие шаги они сделают. Пришло время им помогать нам, Китаю помогать нам. Будем надеяться, они так и поступят», — отметил глава Белого дома. «Увидим, — уточнил он, — выполняется ли [торговая] сделка». «Думаю, что будет выполняться, поскольку я знаю президента Си (председателя КНР Си Цзиньпина), который мне нравится и которого я уважаю. Думаю, он будет выполнять заключенное с нами соглашение <…>», — заявил Трамп.(ТАСС)