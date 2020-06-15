Трамп раскритиковал СМИ США за замалчивание беспорядков в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ за замалчивание ситуации с протестами в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье у себя Twitter.

«Кто-нибудь заметил, как мало захват Сиэтла левыми радикалами обсуждается в СМИ, которые публикуют вымышленные новости? Это происходит во многом нарочно, потому что они знают, какое политическое значение имеют подобные слабость и некомпетентность. Мэру [Сиэтла] и губернатору [штата Вашингтон] должно быть стыдно», — написал Трамп. «Это легко исправить», — добавил он.

Ранее Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. 11 июня в интервью телеканалу Fox News глава Белого дома заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Национальной гвардии США.(ТАСС)