Трамп проведет в Огайо первое предвыборное мероприятие 2020 года

Президент Трамп проведет первое предвыборное мероприятие 2020 года в Огайо в январе, когда в Сенате должно начаться разбирательство по вопросу об импичменте в его отношении, сообщает Голос Америки.

Как сообщили в понедельник в предвыборном штабе Трампа, 9 января он выступит на предвыборной акции под названием «Сохраним Америку великой» в Толидо. Предполагается, что разбирательство по импичменту в Сенате начнется на той же неделе, хотя оно может быть отложено из-за споров по поводу вызова свидетелей.

Огайо, некогда считавшийся колеблющимся штатом с острой конкуренцией, в последние годы склоняется в пользу республиканцев: в 2016 году Трамп одержал там победу с перевесом в 8 процентов. Повторная победа в этом штате имеет ключевое значение для переизбрания Трампа.