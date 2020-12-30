Трамп призвал губернатора Джорджии уйти в отставку на фоне ситуации с выборами

Действующий президент США Дональд Трамп, неоднократно выражавший несогласие с итогами всеобщих выборов в Джорджии, в среду призвал губернатора этого штата Брайана Кемпа уйти в отставку.

«Брайану Кемпу стоит уйти в отставку со своего поста. Он обструкционист, который отказывается признавать, что мы выиграли [в] Джорджии <…>. [Мы] также выиграли [в] других колеблющихся штатах», — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп уже выступал с критикой в адрес своего однопартийца Кемпа и других официальных лиц Джорджии. Нынешний президент США и его команда юристов не раз настаивали на проведении сверки подписей на избирательных бюллетенях в Джорджии на том основании, что многие из них якобы являются сфальсифицированными. Трамп считает, что такая проверка не только подтвердила бы факт мошенничества в штате при проведении президентских выборов и, соответственно, его победу там, но и гарантировала бы успех его однопартийцев, сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, при проведении 5 января в Джорджии второго тура выборов в Сенат Конгресса США.

Во вторник газета The Hill сообщала, что проверка подписей в одном из центральных округов штата — округе Кобб — не выявила случаев мошенничества при проведении там президентских выборов. Она подтвердила победу в штате Джозефа Байдена.

Ранее в Джорджии дважды проводился пересчет голосов на всеобщих выборах. Согласно официальным результатам, Байден одержал в штате победу с 49,5% голосов избирателей против 49,26% у Трампа.(ТАСС)