Трамп признал, что может ошибаться в оценке некоторых показателей пандемии

Президент США Дональд Трамп признал, что он совершает ошибки в оценке некоторых показателей пандемии коронавирусной инфекции.

«Я полагаю, что все совершают ошибки», — сказал глава государства в интервью телеканалу Fox News, когда ему показали отрывки из наиболее сомнительных его заявлений. Трамп в интервью, фрагмент которого был опубликован в воскресенье, при этом отметил, что не погрешил против истины, когда 1 июля выразил надежду на скорое окончание пандемии. «Я окажусь прав в конечном счете», — заявил он, имея в виду, что пандемия рано или поздно завершится.

Во время интервью выяснилось, что президент США употребляет формулировку «смертность», когда на самом деле речь идет об уровне летальности заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19). Трамп неоднократно утверждал, будто этот показатель в США является одним из самых низких в мире, хотя это не так. Американский Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, считает, что уровень летальности COVID-19 в Соединенных Штатах (7-е место) ниже, чем в Великобритании, Мексике, Иране, Индонезии, Египте и Ираке, но выше, чем в остальных странах, включая Бразилию и Россию.

В Белом доме пользуются статистикой Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которой этот показатель в США ниже, чем в Италии и Франции, но выше, чем в Бразилии и Южной Корее. При этом в графиках Белого дома, которые принесли Трампу во время интервью, не указаны Россия и ряд других государств, фигурирующие у Университета Джонса Хопкинса.(ТАСС)