Трамп пригрозил, что не будет смотреть футбольные матчи

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет смотреть матчи Национальной футбольной лиги и сборной США по футболу, если игроки не будут стоять во время исполнения государственного гимна, сообщает Голос Америки.

Федерация футбола США на днях заявила, что отменила требование, чтобы игроки стояли во время гимна, назвав эту политику неправильной.

Правило было принято в 2017 году, когда член женской национальной сборной Меган Рапино опустилась на одно колено во время гимна в знак солидарности с квотербеком НФЛ Колином Каперником, который таким жестом хотел привлечь внимание к проблеме расового неравноправия.

«Больше не буду их особо смотреть», – написал Трамп в «Твиттере» в ответ на твит республиканского конгрессмена Мэтта Гейтса, который осудил решение футбольной федерации.

«Похоже, НФЛ тоже двигается в том же направлении, но уже без меня в качестве зрителя», – заявил Трамп.

Исполнительный руководитель НФЛ Роджер Гуделл ранее в этом месяце заявил, что лига допустила ошибки, не прислушиваясь к игрокам, и осудил расизм в США на фоне протестов против жестокости полиции в отношении чернокожих.