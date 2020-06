Трамп пригрозил Болтону судом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон нарушит закон и будет преследоваться в уголовном порядке, если книга о его работе в Белом доме будет опубликована, сообщает Голос Америки.

Трамп заявил журналистам, что Болтон знает, что его книга содержит секретную информацию, и что эта книга пока не прошла проверку, как требует любая книга, написанная бывшим правительственным чиновником, имевшим доступ к секретной информации.

«Я считаю любой разговор со мной как президентом совершенно секретным. Это означает, что если он написал книгу и эта книга выйдет из печати, то он нарушит закон», – сказал Трамп.

«Это называется уголовная ответственность. Большое дело», – добавил он.

Трамп уволил Болтона в сентябре прошлого года на фоне накопившихся разногласий по широкому кругу внешнеполитических вопросов. Болтон проработал в этой должности 519 дней.

Издательство Simon and Schuster в пятницу выпустило пресс-релиз, в котором отметило, что книга бывшего советника «Комната, где это произошло. Мемуары из Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) позволяет изнутри взглянуть на «непоследовательный, неорганизованный процесс принятия решений» Трампом.