Бывший президент США Дональд Трамп во вторник 13 июня предстанет перед судом в Майами. Несколько дней назад, 9 июня, федеральный судья США обнародовал предъявляемые Трампу 37 пунктов обвинений по делу о незаконном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствовать правосудию после того, как он покинул Белый дом в 2021 году. Об этом сообщают американские медиа.

Среди пунктов обвинения — незаконное владение сведениями, относящимися к национальной обороне. Федеральный прокурор заявил, что Трамп незаконно хранил десятки единиц секретных документов в разных местах своего жилища включая ванные и танцевальные комнаты своего поместья на Флориде. Как подчеркивается в обвинительном заключении, Трамп отказывался вернуть находящиеся у него досье сотрудникам ФБР и Национального архива.

Трамп предстанет перед судом во второй раз в статусе обвиняемого в совершении уголовного преступления. Первый раз это было в апреле в Нью-Йорке в связи с обвинениями в фальсификации служебных документов по выплатам за молчание.

Появление бывшего президента в суде во вторник, как отмечает NPR, может стать новым поворотом «на извилистом политическом пути» Трампа. Обвинений против него всё больше, а президентская избирательная кампания всё ближе. (svoboda.org)