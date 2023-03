Бывший президент США Дональд Трамп может в начале следующей недели предстать перед судом, где ему будут предъявлены обвинения по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Об этом, как пишет в четверг телекомпания CNN, заявил адвокат политика Джо Такопина.

Как следует из сообщения телекомпании со ссылкой на адвоката, «Трамп, вероятно, предстанет перед судом в начале следующей недели».

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что прокуроры в Нью-Йорке обычно не публикуют обвинительное заключение до тех пор, пока обвиняемый не предстанет перед судом. Газета The New York Times в свою очередь отмечала, что Трамп стал первым действующим или бывшим американским лидером, которому будут предъявлены обвинения в совершении уголовного правонарушения.