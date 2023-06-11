Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается совершить свои первые официальные зарубежные поездки после переизбрания, пишет Hurriyet. По информации издания, турецкий лидер отправиться в Турецкую Республику Северного Кипра и в Азербайджан 12 и 13 июня.

Как отмечается, первой точкой назначения Эрдогана станет Северная Никосия, где он встретится со своим коллегой Эрсином Татаром и премьер-министром Северного Кипра Уналом Устелем. Ожидается, что главной темой переговоров сторон станет ситуация в Восточном Средиземноморье.

Что касается поездки в Азербайджан, то она должна состояться уже 13 июня. Hurriyet подчеркивает, что в рамках визита в Баку, Эрдоган проведет встречу с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, обсудив ключевые вопросы повестки дня и двухстороннее сотрудничество.