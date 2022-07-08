Считаю, что после того, что Россия совершила за последние 6 месяцев, ей не место ни на одной международной платформе. Стране, которая ведет захватническую войну против соседа, и совершает массовые зверские преступления против мирного населения, должно быть предложено только одно место – Международный суд.

Как передает #, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, выступая га совещании глав МИД стран G20.

Он подчеркнул, что в войне России против Украины погибли 344 украинских детей: «У многих присутствующих здесь есть дети. Вы можете себе представить, насколько больно потерять своего ребенка в войне? Тем не менее, министр страны, которая несет ответственность за их гибель, сегодня выходит к вам, и делится мнениями о том, как Россия смотрит на сотрудничество в глобализирующемся мире. Прошу вас помнить о 344 украинских семьях, когда слушаете российскую ложь», — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины заявил, что последствия войны, которую Россия ведет против Украины, чувствуется не только в его стране, но и за ее пределами: «Страны многих из присутствующих здесь уже чувствуют это. Российский империализм и агрессия расшатывают архитектуру глобальной безопасности, экономической стабильности и торговли. Эта страна способствует самому тяжелому продовольственному и энергетическому кризисам», — подчеркнул Кулеба.