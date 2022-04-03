США находятся на пороге «экономического кошмара», утверждает экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что реальные доходы в стране падают, государство «качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляция».

«Кто-нибудь знает, что это такое? Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?» — заявил политик, выступая на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

По его мнению, «радикальные демократы» во главе с президентом США Джо Байденом рискуют всем, что создало бывшее руководство страны.

Также бывший руководитель Белого дома назвал происходящее в экономике «инфляционным бедствием Байдена».