Трамп предлагал Ассанжу помилование

Президент США Дональд Трамп предлагал помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот предоставит сведения об источнике хакерской атаки на серверы Национального комитета Демократической партии (НКДП) в 2016 году. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, об этом заявила адвокат Ассанжа в лондонском суде Дженнифер Робинсон.

По ее словам, предложение было выдвинуто бывшим членом Палаты представителей Конгресса США Даной Рорабакером и неким помощником Чарльзом Джонсоном, который имел связи с предвыборным штабом Трампа. «Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабакером, состояло в том, что Ассанж устанавливает источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на некоторую форму помилования», — сказала Робинсон.

В феврале газета The Guardian утверждала, что Ассанжу через Рорабакера было предложено помилование в обмен на заявление о непричастности России к хакерской атаке на серверы Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, а также публикации служебной переписки по электронной почте ее функционеров. Белый дом назвал публикацию ложью, Рорабакер подтвердил, что встречался с Ассанжем, но действовал по собственной инициативе. «В беседе с Джулианом Ассанжем я сказал, что позвоню президенту Трампу и попрошу его помиловать его [основателя WikiLeaks], если он [Ассанж] предоставит мне информацию или доказательства того, кто передал ему электронную переписку НКДП. Я никогда не предлагал никаких сделок от лица президента и не говорил, что представляю его», — отметил экс-конгрессмен. (ТАСС)