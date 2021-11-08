Бывший президент США Дональд Трамп в ходе бейсбольного матча местной команды в Атланте попал бейсбольным мячом в голову ребенка, пишет издание Business Insider.

В Сети появились кадры, на которых видно, как мальчик кидает Трампу бейсбольный мяч, чтобы получить автограф.

Поставив подпись, бывший глава Белого дома бросил мячик обратно, но ребенок не смог его поймать, и мяч угодил в голову стоящему рядом ребенку. От удара у мальчика слетела бейсболка.

Как уточняет издание, в результате инцидента несовершеннолетний не пострадал.