Трамп пообещал вакцинировать весь мир от COVID-19 в 2021 году

Власти Соединенных Штатов обеспечат американцев вакциной от коронавируса нового типа в начале 2021 года, после чего начнутся масштабные поставки американских вакцин в другие страны мира. Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп в новогоднем обращении к нации.

Обращение главы государства опубликовано на его странице в Twitter.

«В начале этого года вакцина будет доступна каждому американцу, а после этого она будет распространяться по всему миру», – отметил Трамп.

В настоящее время в США разрешено экстренное использование двух вакцин от коронавируса, одна из которых разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая – компанией Moderna.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 19 млн американцев, из них более 340 тысяч скончались.