Трамп пообещал помиловать одного «очень важного человека»

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник помилует «очень важного человека», не уточнив при этом, о ком именно идет речь, сообщают журналисты президентского пула.
Трамп заявил, что во вторник выпустит указ о помиловании «очень, очень важной фигуры», но это будет не Эдвард Сноуден и не бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн.
Ранее Трамп говорил, что серьезно изучит ситуацию Сноудена на предмет возможного помилования, хотя и признал, что не знаком хорошо с этой историей.(РИА Новости)