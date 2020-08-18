Трамп пообещал помиловать одного «очень важного человека»

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник помилует «очень важного человека», не уточнив при этом, о ком именно идет речь, сообщают журналисты президентского пула.

Трамп заявил, что во вторник выпустит указ о помиловании «очень, очень важной фигуры», но это будет не Эдвард Сноуден и не бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн.