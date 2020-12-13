Трамп подтвердил намерение наложить вето на оборонный бюджет

Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение заблокировать одобренный конгрессом проект оборонного бюджета.

«Больше всех от нашего оборонного бюджета выиграет Китай! Я наложу вето!» — написал глава государства на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год. В проект в числе прочего включены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

До этого Трамп пригрозил заблокировать документ, так как в его тексте нет пункта об отмене защиты технологических компаний от судебных исков за размещение, удаление или модерирование пользовательского контента.