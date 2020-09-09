Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп в Twitter поблагодарил за выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира.
Ранее депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписание которого запланировано на 15 сентября в Вашингтоне.
«Спасибо!» — написал Трамп в первом твите на эту тему в среду, сопроводив комментарием ретвит сообщения издания The Jerusalem Post.
Позже он в течение нескольких минут разместил ссылку на статью New York Post об этом, поблагодарил радиоведущего Марка Левина, ретвитнув его сообщение, что Трамп «заслуживает Нобелевской премии мира», и добавил еще несколько ретвитов.(РИА Новости)