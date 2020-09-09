Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира

Ранее депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписание которого запланировано на 15 сентября в Вашингтоне.