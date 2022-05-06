«Мы просто запустим несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы», — якобы отвечал Трамп в ответ на возражения против бомбардировки. Он также заявлял, что будет просто отрицать сам факт удара.

Эспер вспоминает, что принял бы подобный план за шутку, если бы не смотрел в этот момент в лицо Трампу.