Трамп объявил о сокращении американских войск в Ираке и Афганистане

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил планы по выводу значительного числа американских войск из Ирака и Афганистана, сообщает РИА Новости.
«В Афганистане достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до четырех тысяч за очень короткое время. Так же и в Ираке — мы скоро снизим число до двух тысяч солдат», — сказал Трамп на пресс-конференции.
Президент упомянул, что военные США находятся также в Сирии, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны. «Мы в значительной степени вышли из Сирии», — дважды повторил Трамп.