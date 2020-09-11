Трамп объявил о сокращении американских войск в Ираке и Афганистане

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил планы по выводу значительного числа американских войск из Ирака и Афганистана, сообщает РИА Новости.

«В Афганистане достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до четырех тысяч за очень короткое время. Так же и в Ираке — мы скоро снизим число до двух тысяч солдат», — сказал Трамп на пресс-конференции.