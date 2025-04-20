Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может подписать распоряжение о сокращении деятельности Государственного департамента и посольств США в Африке.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, указ подразумевает радикальную реструктуризацию Госдепартамента, включая закрытие посольств США во многих странах африканского континента.

В распоряжении также содержится информация о сокращении бюро, занимающегося вопросами изменения климата, миграции и прав человека, говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее серьезным изменением станет ликвидация управления, курирующего политику в странах Африки. Его заменит офис спецпосланника США по делам Африки, который будет подчиняться Совету национальной безопасности Белого дома.

14 апреля газета The Washington Post сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить выделяемые Госдепу бюджетные средства почти в 2 раза. Объем средств, выделяемых на международные организации, сократится в еще большей степени — почти на 90%.