Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о сокращении государственных расходов на общую сумму более $9 млрд, сообщили в Белом доме.

Ранее данный законопроект, предусматривающий сокращение иностранной помощи примерно на $8 млрд и финансирования общественных вещательных компаний NPR и PBS на $1,1 млрд, был принят обеими палатами Конгресса США.

Поскольку расходы по указанным статьям были заложены в бюджет, потребовались соответствующие решения Сената и Палаты представителей.

Трамп, комментируя принятие законопроекта в конгрессе, написал в соцсети Truth Social: «Это грандиозно!». По его словам, «республиканцы пытались делать это в течение 40 лет, но терпели неудачу».