Трамп обвинил американские СМИ в попытках скрыть коррупцию семьи Байдена

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп в субботу обвинил либеральные американские СМИ в попытках скрыть коррупционные действия семьи его соперника на предстоящих президентских выборах демократа Джозефа Байдена.

Выступая перед сторонниками в штате Огайо, Трамп вновь заявил, что средства массовой информации в США, по его мнению, чрезмерно активно освещают ситуацию с коронавирусом в стране, уделяя гораздо меньше внимания другим событиям. Как полагает нынешний глава государства, СМИ пытаются «напугать» американцев в преддверии предстоящих выборов. «[В] новостях <…> говорят только ковид, ковид, ковид, ковид. <…> Они пытаются всех напугать», — сказал Трамп. Трансляцию его выступления вели американские новостные телеканалы.

«Это все так, будто они пытаются скрыть всю эту коррупцию со стороны семьи Байдена. <…> Они отказываются писать это», — продолжил президент США. При этом он добавил, что «отдает должное» газете New York Post за ее публикацию об электронной переписке сына Байдена Хантера. «Они [New York Post] готовы изобличать всю эту коррупцию», — сказал американский лидер.(ТАСС)