Трамп обсудил с премьером Японии положение в регионе и глобальную экономику

Президент США Дональд Трамп и новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обсудили в воскресенье по телефону продвижение концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и глобальную экономику. Об этом говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Трамп поздравил Сугу с утверждением на должность премьера.

«Лидеры обсудили важность продвижения концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, продолжение укрепления альянса двух стран, а также совместную работу для укрепления глобальной экономики», — отметил Дир.