Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о поиске у него документов, касающихся ядерного оружия, являются газетной уткой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аккаунт Трампа в социальной сети Truth.

По информации агентства, при обыске в имении бывшего президента агенты ФБР искали документы, связанные с ядерным оружием.

«Вопрос о ядерном оружии – это газетная утка, какой были и Россия (расследование о влиянии РФ на выборы президента в 2016 году), оба импичмента, расследование Мюллера и многое другое <…> Почему ФБР не пустило инспекцию с нашими юристами и другими представителями присутствовать вместо того, чтобы держать их на жаре?» — написал Трамп.

Ранее бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани предрек обыски в доме президента США Джо Байдена, если Трампа переизберут на пост главы государства. Джулиани подозревает, что ФБР провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго, чтобы найти доказательства его причастности к организации беспорядков 6 января 2021 года у стен Капитолия.