Трамп назвал статистику по коронавирусу в США слишком преувеличенной

Действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал работу Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что CDC используют «нелепый метод» подсчета числа выявленных случаев заражения коронавирусом.

По его словам, из-за этого статистика по COVID-19 в США является «слишком преувеличенной».

Кроме того, политик сравнил подсчет по коронавирусу в США и других странах, которые, согласно его словам, «сообщают намеренно очень неточно и занижают» данные.

«Когда сомневаетесь, назовите это COVID». Фейковые новости!» — написал Трамп.

По последним данным, число выявленных за время пандемии случаев заражения коронавирусом составляет свыше 20,9 млн человек. При этом от заболевания излечились более 12,3 млн пациентов. Число летальных исходов в стране выросло до 358 743 умерших. (gazeta.ru)