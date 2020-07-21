Трамп направит сотрудников федеральных ведомств в Чикаго в свете роста преступности

Администрация президента США Дональда Трампа намерена направить в Чикаго (штат Иллинойс) сотрудников американских федеральных силовых ведомств для снижения уровня преступности в городе. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По словам его источников, указанным сотрудникам, в частности, будет поручено принять меры с целью пресечения незаконной продажи огнестрельного оружия, а также предотвращения преступлений с его применением. Белый дом и Министерство юстиции США могут объявить о соответствующих планах уже в ближайшие дни.

Как констатирует телеканал, мэр Чикаго Лори Лайтфут, которая является демократом, ранее выступала против того, чтобы сотрудники федеральных силовых ведомств участвовали в подавлении беспорядков в городе. Вместе с тем она отмечала, что федеральные власти могут помочь пресечь продажу огнестрельного оружия.(ТАСС)