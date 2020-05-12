Трамп и Байден собрали по $60 миллионов пожертвований в апреле

Президент США Дональд Трамп с Республиканским национальным комитетом и вероятный противник Трампа на президентских выборах Джо Байден вместе с демократами собрали более 60 миллионов долларов каждый в виде пожертвований в апреле, сообщили штабы кандидатов.

Трамп и республиканцы лишь немного переиграли Байдена по общим сборам — 61,7 миллиона долларов против 60,5 миллиона долларов у Байдена и демократов.

При этом Трамп должен был сохранить большое преимущество перед Байденом в деньгах, имеющихся в наличии. По состоянию на март, у Трампа и республиканцев «на руках» было почти на 190 миллионов долларов больше, чем у Байдена и демократов. Сколько у его кампании осталось денег по итогам апреля, Байден не сообщает. У Трампа и республиканцев сейчас накоплено 255 миллионов долларов.

Несмотря на сохраняющееся преимущество Трампа в средствах, «ничья» в апреле показала сильные стороны Байдена. Апрель — первый месяц, когда Байден не имеет соперников на праймериз демократов. Его, как и Трампа, должен еще формально утвердить кандидатом съезд партии в августе.

Байден особо поблагодарил сторонников за то, что они продолжают жертвовать ему деньги, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.(РИА Новости)