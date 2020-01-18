Трагические события 20 января в произведениях искусства и фотографиях

В Баку проходят мероприятия, приуроченные к 30-й годовщине трагических событий 20 января. Январская трагедия 1990 года, вошедшая в историю как «Черный январь», является общенародной скорбью, и в тоже время демонстрирует мужество и непоколебимость воли азербайджанского народа.

На станции метро «20 Января» представлена выставка фотографий под названием «30 лет кровавой истории 20 Января», организованная Бакинским метрополитеном и Объединением фотографов Азербайджана. В экспозиции – работы известных азербайджанских фотографов, которые были очевидцами тех трагических дней: Мирнаиба Гасаноглу, Фарида Хайрулина, Асима Талыба, Олега Литвина, Таира Джафарова, Фарида Ашрафоглу, Агали Мамедова, Рауфа Умудова, Рафига Нагиева, Малика Шарифова, Яшара Халилова. Также на выставке представлены фотоснимки из архива агентства АзерТадж. Выставка завершится 21 января.

В Национальном музее искусств открылась масштабная выставка «Кровавая память», посвященная Дню Национальной скорби. На выставке представлены работы, как молодых авторов, так и работы известных мастеров, выполненных в различных техниках.

«Многие работы, представленные на выставке, были написаны по следам тех трагических дней. Сердца некоторых мастеров не выдержали боли и скорби, и навсегда остановились за палитрой «Черного января». Проведение таких выставок имеет большое значение и наша главная цель – воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма, любовь к Родине, преданность и отвагу. Азербайджанский народ никогда не забудет одну из самых трагических страниц в истории на пути к своей независимости», — рассказала в интервью # Наиля Рагимова, главный хранитель музея.

Еще одно мероприятие в рамках 30-ой годовщины январской трагедии состоялось сегодня в Бакинской Книжном Центре — литературно-музыкальный вечер, вход на который свободный для всех желающих. В мероприятии приняли участие молодые поэты, музыканты, историки, и очевидцы трагических событий кровавого января 1990 года.

19 января в киноцентре «Низами» состоится премьера документального фильма «Фотография трагедии», подготовленный Объединением фотографов Азербайджана. Как сообщили # в пресс-службе кинотеатра, автором проекта является Фаргана Гасымли, менеджером — Аяз Микаилзаде, руководителем и консультантом Мирнаиб Гасаноглу. Известные азербайджанские фотографы делятся в картине своими воспоминаниями о трагических событиях «Черного января». Большинство кадров, представленных в фильме, будут демонстрироваться широкой публике впервые.