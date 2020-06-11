Традиция постсоветских стран: почему скрываются реальные цифры зараженных?

Ситуация с коронавирусом в Азербайджане близка к выходу из-под контроля. Проблема же одна – рост числа заражений в стране, с чем Азербайджан еще не справился.

Как заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, на этой неделе наблюдался рост числа инфицированных коронавирусом. «С 1 по 7 июня вирусом заразились 2 059 человек. Скорость заражения вызывает тревогу.Соотношение между инфицированными и выздоровевшими вызывает обеспокоенность. Проведенные за последние 10 днейнаблюдения показывают, что разница между ними оставляет желать лучшего», — отметил Байрамлы.

В целом же до сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 8 191 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 4 606 человек вылечились, 98 – скончались, 3 487 – продолжают лечение в больницах особого режима.За последние сутки было проведено 5809 тестов на выявление новых случаев заражения, за истекший период — 349 200.

Для сравнения скажем, что на сегодня в Италии, Испании и других странах, где ситуация с коронавирусом была намного хуже, процесс распространения инфекции, можно сказать, взят под контроль и идет на спад. Именно поэтому сейчас европейские страны уже выходят постепенно из карантина и, возможно, уже в ближайшие месяцы полностью вернутся к своей прежней жизни, конечно, с определенными оговорками.

В Азербайджане же дела обстоят наоборот. Когда в Италии, Иране или Испании все было плохо, в стране фиксировалось по официальной статистике в среднем 50-60 заражений в день и, казалось, что беда миновала Азербайджан. Сейчас же, когда весь мир постепенно выходит из карантина, и Азербайджан в том числе, число выявленных в стране выше 300 человек в день стало нормой.

Азербайджан прошел разные стадии борьбы с распространением инфекции, начиная от «особого режима» и заканчивая «масочным режимом», а сейчас дошли до того, что на выходные дни «закрывают» всю страну, но и это, как показала практика, пока ни к каким результатам не привело.

Возможно, мы что-то делаем не так. К примеру, мы не совсем честны в статистике заражения с самого первого дня. Как в любом деле, так и в борьбе с коронавирусом, для полного понимания ситуации необходимо полагаться на достоверные статистические цифры. К сожалению, реальная статистика инфицированного населения оставляет желать лучшего, особенно это касается постсоветского пространства.

К примеру, в Таджикистане на самых ранних этапах заявляли о том, что в стране практически нет зараженных, так как, якобы, принимались своевременные превентивные меры. Интересно, что ВОЗ этот факт подтвердила, но как выяснилось позже, в этой стране ситуация с распространением коронавируса может выйти из-под контроля.

Или же в общении с россиянами из разных регионов России, которая сегодня в мире находится на третьем месте по количествузараженных (около полмиллиона человек), можно понять, что официальная статистика существенно отличается от реальности. Чего стоит только один трехмиллионный Дагестан, где коронавирус проник практически в каждую семью. Фальсификация со статданными в этой стране видна невооруженным глазом.

Вообще стоит отметить, что в характере элит постсоветского пространства твердо засел советский метод сокрытияреальной статистики и достоверной информации любыми способами. Вероятно, традиция скрывать реальное положение дел стала одной из причин, разваливших СССР, где официально все было прекрасно, что совсем не отражало реалии.

Совсем другая ситуацияв странах постсоветского пространства,которые«по совместительству»являются членами «Восточного партнерства». Здравоохранение, социальная сфера, экономика и прочее в этих странах вплотную находится в зоне интересов Брюсселя, который инвестирует в эти страны и пытается интегрировать их в общеевропейское пространство.

На сегодня коэффициент заражениявирусом на каждый миллион граждан среди стран «Восточного партнерства» выше всего у Беларуси и составляет примерно 4,929 человек, в Армении — 3,985, в Молдавии — 2,540, в Азербайджане- 653, в Украине — 615, в Грузии — 217. То есть, наихудшая ситуация в Беларуси и в Армении. При этом нужно подчеркнуть, что Беларусь одна из малочисленных стран, которая не пошла ни на какие карантинные меры и изначально выбрала тактику лечить людейс сохранением экономической активности. Шаг весьма рискованный, но, по всей видимости, руководство Беларуси было уверено в своей медицине.

Отдельная история – это Армения, где правительство Никола Пашиняна пошло на жесткие карантинные меры, но при этом статистика остается самой высокой среди кавказского региона. Сам Пашинян, говоря о ситуации с заражением, заявил, что «в Армении начнется ад». При этом нужно отметить, что даже согласно официальной статистике, за последние две недели и в Армении, и в Азербайджане число инфицированных увеличилось в разы.

В конце апреля в Азербайджане в среднем фиксировалосьпо 25-30 случаев инфицирования, потом эта тенденция начала меняться. Интересно, что число инфицированных в стране начало увеличиваться еще до смягчения карантинного режима, и это вызывает вопрос: а не поторопились ли мы со снятием карантинного режима? Или же правительство само запуталось в весьма сомнительнойстатистике?

Ну, а поведение наших людей – это отдельная тема. Как только было объявлено о смягчении карантина, население сразу же почему-то решило, что коронавирус сдается и уходит, и перестало соблюдать всякие меры предосторожности, что в итоге привело к тому, что ежедневная статистика перевалила за отметку 300.

Среди стран Восточного партнерства, как показывает статистика, наилучшим образом выглядит ситуация в Грузии. Что, кстати, вызвало недовериев соседней Армении. Так, глава Минздрава Армении заявил о том, что Грузия скрывает реальную статистику, на что последовала реакция официального Тбилиси. В итоге армянскому МИД пришлось принести извинения за некорректность своего министра.

Однако, как утверждают разные источники, Грузия на самом деле скрывает реальную статистику для того, чтобы как можно скорее объявить об открытии туристического сезона, ибо экономическая ситуация в стране может дойти до катастрофы.

Еще один нюанс, подтверждающий то, что статистика в странах «Восточного партнерства» ведется, а точнее обнародуется неправильно – это объявление даты пика зараженности. Практически ни одна из стран «Восточного партнерства» так и не смогла объявить (тем более доказать), что пик заражения пройден. К примеру, в Азербайджане об этом просто молчат. Возможно, потому что наше правительство не полностью владеет информацией о реальном положении дел, так как не исключено, что отдельные люди занимаются самолечением в домашних условиях. При этом, как отмечают информированные источники (отказавшиеся себя называть), в больницах уже нет мест для инфицированных пациентов, к тому же наблюдается острая нехватка квалифицированных врачей.

В подобных ситуациях обманывать себя не имеет смысла. Если мы действительно намерены победить данный вирус, то для начала стоит вести правильную статистику, а не рисовать вымышленные цифры. Только так можно определить тенденцию развития ситуации и говорить о том, первая это волна или уже третья. А также определить, наконец, пик, и действовать в соответствии с реальным положением дел. В противном случае, общество не будет иметь полноценной информации, что будет осложнять борьбу с вирусом.

Надо знать, что манипуляции со статистикой, кстати, в любой сфере, в конечном итоге обходятся себе же дороже. Поскольку без изучения реального положения дел в любой области, а в здравоохранении тем более, невозможно провести анализ ситуации, дать оценку достижениям и неудачам, выявить слабое звено среди предпринимаемых мер, в данном случае по профилактике, выявляемости и лечению болезни. Кстати, изучив представленную Россией статистику по смертности от коронавируса, ВОЗ назвала ее «сложной для понимания» — разница между числом заболевших коронавирусом и низким уровнем смертности от него в России показалась организации «необычной». И хотя российские власти опровергают манипуляции со статистикой по COVID-19, следует помнить, что статистика – наука точная, и ее не обмануть.

Возможно, отсутствие точных статистических данных связано и с тестами, результаты которых зачастую могут быть неточными. Кстати, это одна из причин, почему в России нет точной статистики числа инфицированных, а Азербайджан в основном тесты получает именно от этой страны.

Понятно, что четких правил, как быстрее остановить распространение инфекции, нет. Каждая страна сама выбирает свой путь, у кого-то получается, у кого-то не очень. Самое главное, на наш взгляд, наладить качественную систему тестирования. Ведь определение того, кто разносит вирус очень важно, чтобы остановить его распространение, так как многие из тех, кто передает вирус, даже не знают, что уже заразились.

Но тесты при этом закупать не у России, а у тех стран, которые благодаря массовому и своевременному тестированию, перешагнули пик заражения (например, Южная Корея, Германия и др.).