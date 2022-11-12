Как мы знаем, в среду командующий российскими оккупантами в Украине генерал Сергей Суровикин, ссылаясь на трудности снабжения войск в Херсонской области на правом берегу Днепра, предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести их на левый берег. Это означает сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод армии.

Уход российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области позволит Вооруженным силам Украины взять под огневой контроль «сухопутный мост» в Крым – перешеек, который находится примерно в 100 км от Херсона, пишет Financial Times.

Речь идет о трассах Херсон – Армянск, Херсон – Мелитополь и Мелитополь – Джанкой. По этим трассам Россия снабжает свои войска на юге Украины и в Крыму. Кроме самих путей снабжения украинская армия сможет с помощью дальнобойной артиллерии доставать до российских складов боеприпасов и объектов материально-технического обеспечения на полуострове.

По словам советника Минобороны Украины Сергея Кузана, Херсонская область «стратегически важна с военной точки зрения, поскольку она дает нам огневой контроль над дорогами из Крыма, которые россияне используют в качестве линий снабжения». «Это будет очень большой удар по российским силам», – прогнозирует он.

Несмотря на объявленный вывод российских войск с правого берега Днепра, по словам Кузана, «их лучшие наземные силы остались» вокруг Херсона, а артиллерия, переброшенная на восточную сторону Днепра, может доставать до линии фронта.

Между тем, освобождение Херсона не предоставит Украине возможность сразу начать масштабное наступление на Крым, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника. Он отмечает, что проход в Крым для ВСУ будет затруднен укрепленными оборонительными рубежами на границе с полуостровом.

В свою очередь американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра — это следствие успешных операций Вооруженных сил Украины, а не ловушка россиян.

Как пишут американские аналитики, украинское контрнаступление на Херсонском направлении с августа — это скоординированная кампания по перехвату. Она была направлена на то, чтобы заставить российские войска отойти за Днепр, не требуя крупных наземных наступлений. Эта кампания, скорее всего, увенчалось успехом.

«Вывод российских войск с правого берега Днепра вряд ли будет ловушкой, предназначенной для того, чтобы заманить украинские войска в дорогостоящий бой под Херсоном, как предполагают некоторые украинские и западные источники,» — считают американские эксперты.

Если случится уход россиян из Херсона, это будет еще одна победа Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в четверг в Риме.

При этом советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что отступающие из Херсона россияне минируют жилые дома и объекты инфраструктуры в городе, а российская артиллерия с левого берега Днепра «планирует превратить город в руины».

«РФ хочет сделать Херсон «городом смерти». Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Вот так выглядит «русский мир»: пришли, ограбили, отпраздновали, убили «свидетелей», оставили развалины, ушли», — пишет Подоляк.

Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация о взрывах в районе телевышки в Херсоне — позже стало известно, что были взорваны здание телецентра и несколько зданий рядом, сама телевышка осталась цела. Также россияне взорвали часть вышек мобильной связи и обесточили город.

Напомним, Херсон был взят российскими войсками в начале марта. Он был единственным областным центром Украины, взятым в ходе так называемой спецоперации. В начале октября российские власти объявили об аннексии Херсонской области. После отвода российских войск за Днепр примерно половина ее территории окажется под контролем Украины.

В чем же истинная причина этого отхода агрессора? Всё объясняется сложностями логистики для российских захватчиков в нынешних условиях, или есть что-то еще? За этим кроются какие-то коварные планы, как думают некоторые наблюдатели?

На эти вопросы # ответили известные украинские эксперты.

Володимир Фесенко, аналитик, директор Центра политических исследований «Пента»:

— Российские войска на правом берегу Днепра, в том числе и в Херсоне, отступают по двум причинам – мощное давление Вооружённых Сил Украины и резкое ухудшение ситуации с поставками боеприпасов, и снабжения в целом для российской военной группировки на правом берегу Днепра (в результате высокоточных обстрелов с украинской стороны). Поэтому у российского командования был тяжелый выбор из двух зол – либо оборонять Херсон с риском потери значительной части своих военных ресурсов на юге Украины, либо сдача Херсона, но с сохранением большей части военных ресурсов, необходимых, в частности, для обороны Крыма.

Сдача Херсона болезненна в политическом и пропагандистском смысле. И в Кремле видимо решили, что они смогут контролировать эту ситуацию. А вот потеря своей большой военной группировки под Херсоном рассматривалась российским руководством как гораздо большая опасность. В Кремле, наверное, боялись, что это очень ослабит российские военные позиции на юге Украины и может открыть украинской армии дорогу на Крым. Поэтому в Москве выбрали в качестве меньшего зла сдачу Херсона. При этом они уничтожают системы жизнедеятельности этого города, и могут вообще его разрушить через минирование и массированные обстрелы. Россияне действуют по принципу «так не доставайся же ты никому!».

Военные ловушки в Херсоне для украинской армии могут быть, поэтому Вооруженные Силы Украины действуют очень осторожно.

В любом случае освобождение Херсона будет огромной военно-политической победой Украины, это качественный этап в реализации стратегии освобождения оккупированных украинских земель, захваченных Россией после 24 февраля. А для Кремля это будет тяжелым поражением и в военном, и в политическом смысле.

Микола Польовый, доктор политических наук, профессор кафедры политологии и государственного управления Донецкого национального университета имени Василя Cтуса (Винница):

— Конечно, мне не видна вся картина происходящего в Херсоне и на фронте около него. Но по известным данным и косвенным признакам полагаю, что действительно, главной причиной отвода войск из Херсона послужило радикальное ухудшение логистики оккупантов на правом берегу Днепра благодаря украинской артиллерии. Практика показывает, что русские оккупанты берут все, что могут захватить и оставляют это (города/поселки/территории) только если не могут удержать.

Очевидно и то, что Днепр в нижнем течении – достаточно сложная водная преграда для наступающих войск, за которой российские войска рассчитывают пересидеть до поступления пополнений живой силы и техники.

В то же время не стоит исключать дополнительных коварных планов российского руководства. Как это бывало и ранее, нет сомнений, что оно попытается использовать ситуацию абсолютно вынужденного отхода с правого берега с максимальной выгодой для себя или, как минимум, для нанесения максимального урона украинскому народу. Пожалуй, в этом кроется главная опасность следующих 2-3 недель. Вероятнее всего, нас ожидают и подрывы россиянами заминированных объектов инфраструктуры, и артиллерийские обстрелы российской оккупационной армией гуманитарных пунктов и прочих гражданских объектов в Херсоне. Уверен, что на столе у руководства рашистской армии и один из самых отвратительных сценариев – подрыв оккупантами уже заминированной ими дамбы Каховской ГЭС с последующим затоплением значительной территории от дамбы до устья Днепра. Известно, что рашисты уже давно начали медийную подготовку такого сценария с превентивным обвинением Украины в наличии планов подорвать дамбу. В то же время очевидно, что осуществление этого акта неминуемо приведет к катастрофическому падению уровня воды в Каховском водохранилище, что сделает физически невозможным дальнейшее обеспечение Крыма водой по Северо-Крымскому каналу. Таким образом, полагаю, что реализация сценария подрыва дамбы Каховской ГЭС будет свидетельствовать о начале подготовки оккупантов к уходу из Крыма.