Компания Toyota по итогам первого полугодия 2023 года стала крупнейшим в мире производителем автомобилей, опередив немецкий Volkswagen AG и других конкурентов, сообщает Kyodo.

Toyota заявила, что за шесть месяцев продала 5,42 млн автомобилей по всему миру, включая автомобили, проданные под брендами Daihatsu и Hino. В сравнении с прошлым годом, автопроизводителю удалось реализовать на 5,5% больше машин.

Японский автопроизводитель заявил, что рост продаж был достигнут за счет увеличения производственных мощностей по всему миру.

Для сравнения, Volkswagen за первое полугодие 2023 года продал всего 4,37 млн автомобилей – на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Мировой объем производства группы Toyota увеличился на 10,3% до рекордных 5,63 млн единиц. Его производство за пределами Японии также достигло рекордного уровня в 3,53 млн автомобилей.

Продажи компании на родном японском рынке выросли на 26,9%, до 1,21 млн автомобилей. Интересно, что рост продаж на внешних рынках составил всего 0,6% в связи с незначительным падением спроса на машины в Китае. Стоит отметить, что благодаря электрическому Lexus RZ, продажи электромобилей Toyota выросли более чем в пять раз и составили 46 171 единиц за отчетный период.