«Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

Как сообщает championat.com, контракт с 58-летним специалистом был расторгнут досрочно. Вместе с наставником клуб покинули его помощники.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала.

До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».