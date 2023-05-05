Через несколько недель в свои права вступит летний сезон, и уже сегодня при более, чем теплой весенней погоде в Баку прохожие, которые, наряду с мобильными телефонами, носят при себе и бутылочку прохладительного напитка.

Этакий синтез детища XXI и «атавизма» с момента рождения человечества. В данном случае, речь идет непосредственно о живительной влаге, а не о бутылке.

Согласно научным исследованиям, человеческий организм состоит почти на 80 процентов из воды, и, в общем-то, сомневаться в этом общеизвестном не приходится. Особенно, летом.

Именно летом человек, как никогда, испытывает потребность в воде. Известно, что в жару потовые железы человека работают на износ, и для восстановления баланса жидкости в организме возникает острая необходимость в воде.

И тут на помощь приходит вожделенная бутылка с водой. После утоления жажды, каждый из нас в душе соглашается с банальной истиной: «Вода-источник жизни».

Не хотелось бы огорчать читателей, но порой источник жизни может привести к самым печальным последствиям. Вплоть до летального исхода. И в данном случае речь идет вовсе не об утопленниках.

Ни для кого не секрет, что в Азербайджане пить воду из под крана не рекомендуется.

Так, еще несколько лет назад зарубежные СМИ писали, что вода, подаваемая в квартиры граждан в Азербайджане, не самого лучшего качества.

Однако глава пресс-службы Азерсу категорически не был согласен с происками «враждебно» настроенных иностранных масс-медиа и уверял, что граждане Азербайджана обеспечиваются водой, которая соответствует всем нормам и требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Согласитесь, что заявление было сильное по форме, только вот содержанию не поверил никто. А потому, наиболее эффективным методом не подцепить какую-либо заразу, является проверенный десятилетиями опыт кипячения воды.

Впрочем, сегодня большинство азербайджанцев, в отличие от своих родителей, повидавших времена Советского Союза, и к кипяченной воде относятся с недоверием. Ну Бог с ними со взрослыми, но к своим чадам мы относимся с особой нежностью, стараясь оградить их от всякого рода болезней.

И потому, многие из нас предпочитают покупать безопасную воду в специальных бачках, недостатка в которых не испытывает ни один объект пищевого назначения. Будь это задрипанный ларек с громким названием супермаркет, или действительно гигамаркет, в котором и заблудиться недолго.

«Водная линия» представлена в довольно широком формате. Тем более, что и реклама на отечественных телеканалах делает свое дело, подвигая граждан к покупке к чистой воде. Наименований много, но цель одна: «обезопасить» людей от питья кипяченной воды.

Особое место в ряду местных брендов занимает Araz su. И отличился данный бренд отнюдь не с лучшей стороны.

Оказалось, что в бачках с «живой водой», способной воскресить даже мертвого, была обычная, всеми отвергаемая вода из под крана.

Так, сотрудниками Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) была проведена внеплановая проверка предприятия по переработке питьевой воды Araz su.

В ходе проверки установлено, что на предприятии осуществлялся розлив воды из централизованной системы водоснабжения.

В связи с выявленными недочетами на предприятии было принято решение о запрете на переработку воды и прекращении реализации бутилированной воды, на руководителя предприятия составлен протокол.

В то же время, образцы питьевой воды с товарным знаком Araz su были взяты для проведения экспертиз в соответствующей лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности.

В агентстве отметили, что в некоторых случаях субъекты, осуществляющие деятельность в данной сфере, разливают в бутылки воду из централизованной системы водоснабжения, при этом на бутылки наносятся изображения гор и источников, а на этикетке указывается, что вода поступает из природных источников.

Таким образом, ушлые, нечистые руками и душой (даже, если речь идет о воде) дельцы решили подзаработать на здоровье своих сограждан. И им было невдомек, что «чистая вода» в большинстве случаев предназначалась для детей.

Представьте себе, родители, помимо коммунальной платы за пользование водой у себя дома, платили за ту же самую, но «другую» воду в разы больше. Ради детей. Но не государству, а бессовестным мошенникам.

Судя по всему, цинизм мошенников прогрессирует. Мы громко возмущались по поводу того, что в некоторых донерных бесперебойно втюхивают клиентам ослятину. Выражали недовольство по поводу просроченных продуктов на витринах магазинов, которые раскупались не особо привередливыми покупателями. Смирились и с паленой водкой, коньяком и вином.

И вот аферисты добрались до воды. В отличие от спиртного, ее пьют все. От детей до людей преклонного возраста. А это значит, что число людей, рискующих своим здоровьем, или даже может быть жизнью, намного больше, нежели любителей «зеленого змия».

Помните персонаж из фильма «Джентльмены удачи» Василия Алибабаевича, который получил срок за то, что разбавлял бензин ослиной мочой. И когда другой герой картины Косой напомнил ему об этом неблаговидном поступке, Вася ответил: «То бензин, а то дети».

Учитывая вероятность того, что Araz su — не единственное «креативное» предприятие, торгующее «живой водой», можно сказать, что Василиев да еще Алибабаевичей у нас нет. И не будет, пока в Азербайджане в отношении подобных мошенников будут выписываться лишь протоколы и штрафы. Неужели обязательно должен гром грянуть, чтобы кое-кто что-то уже сделал?