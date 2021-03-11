Только поднятия цен для эффективной борьбы с курением недостаточно

Власти взялись за борьбу с курением всерьез. Напомним, что ранее согласно поправке в Налоговый кодекс повысилась ставка акцизов на 1000 сигарилл (тонкие сигары) с 31 до 43 манатов, на 1000 единиц сигарет из табака и его заменителей — с 31 до 35 манатов. Сейчас настала очередь электронных сигарет. Ставка акциза за литр жидкости для электронных сигарет повышена в пять раз – с 20 до 100 манатов. Данное изменение отражено в подписанном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Кроме того, предлагается ввести акцизный налог на табак для кальяна в размере 30 манатов за килограмм.

В нашей стране электронные сигареты использует небольшой процент населения, так что, сказать, что эта мера приведет к ощутимому пополнению госбюджета нельзя. Чаще всего на такой вид курения переходят курильщики в надежде постепенно «завязать» с вредной привычкой. Для них это некий промежуточный этап. Правда, немало и тех, кто курят такие сигареты, будучи уверенными, что они менее вредны, чем обычные. Эксперты такое утверждение опровергают.

Заведующий отделом здоровья населения Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджана Тофиг Мусаев в беседе с # подчеркнул, что электронные сигареты не являются панацеей, благодаря которой можно будет отказаться от курения вообще.

«Что менее опасно – спрыгнуть с 9 этажа или спрыгнуть с 4 этажа? И в том, и в другом случае прыжок сопряжен со смертельной опасностью. То же можно сказать про сравнение обычных и электронных сигарет. Это маркетинг табачной промышленности. Производители сигарет покупают уже и производство электронных сигарет, систем нагревания табака и т.д. Например, если в какой-то стране с одним из видов курения будет вестись усиленная борьба, можно будет переключиться на другой вид. Цель – чтобы люди в той или иной форме употребляли табачные изделия. ВОЗ рекомендует, чтобы на все эти товары были высокие акцизы, и мы идем в данном случае в правильном направлении. Я сторонник повышения цен на такую продукцию, так как нет среди нее той, которая была бы безопасна», – сказал эксперт.

По его словам, надо стремиться к тому, чтобы весь такой товар бы бы дорогим, чтобы была высокая планка.

Первый способ снижения распространенности курения –повышение акцизов. Данные ВОЗ свидетельствуют об эффективности этой меры даже при увеличении стоимости на несколько процентов.

Что касается возможности наводнения рынка некачественной контрафактной продукцией, то, как говорит Мусаев, с такими фактами должны бороться соответствующие структуры.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что на мировом рынке спрос на электронные сигареты начал падать.

«Последние научные данные показывают печальные последствия использования таких сигарет, что привело к уменьшению их использования. Правда, женщины чаще стали отдавать предпочтение именно электронным сигаретам. Но все равно в процентном соотношении таких курильщиков мало, потому каких-то существенных поступлений в бюджет от повышения акцизов в данном случае ждать не придется», – считает он.

Однако некоторые специалисты считают, что те, кто ранее использовали электронные сигареты, могут перейти или вернуться к обычным. Агаев подчеркнул, что именно последние приносят в казну большую прибыль.

По его убеждению, несмотря на повышение цен на табачные изделия и на жидкость для электронных сигарет, население курить меньше не станет. Многие курят больше, чем раньше, так как у них стало больше свободного времени. Стресс из-за пандемии также внес свою лепту, но есть надежда, что скоро пандемия сойдет на нет.

«С курением надо бороться другими способами, а не повышением цен. Нужно, – уверен эксперт, – во-первых, больше спортивных площадок для молодежи, бесплатных спортивных секций, организовать интересный и доступный досуг, обеспечить занятость населения. Эти меры будут более эффективными в борьбе с курением».